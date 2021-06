"Cannavaro e quella partita perfetta nel Mondiale 2006: così vinse il Pallone d'Oro" (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il ricordo della fantastica prestazione di Fabio Cannavaro in semifinale contro la Germania nel Mondiale 2006, poi vinto dall'Italia Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il ricordo della fantastica prestazione di Fabioin semifinale contro la Germania nel, poi vinto dall'Italia

Advertising

gilnar76 : Cannavaro: «L’Italia mi piace, ma non paragonatela a quella del 2006» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : Cannavaro: «L'Italia mi piace, ma non paragonatela a quella del 2006» - - TeneraValse : RT @Oussahaz: @HuffPostItalia 'Non condividiamo' quindi non condividete una campagna contro il razzismo? Potete anche perdere la nazionale… - drjackomo : @EdoardoMecca1 spesso sembra quasi che noi juventini dobbiamo convincerci che tizio o caio siano forti forti anche… - BrunoZariati : RT @Oussahaz: @HuffPostItalia 'Non condividiamo' quindi non condividete una campagna contro il razzismo? Potete anche perdere la nazionale… -