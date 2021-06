(Di mercoledì 30 giugno 2021) Continua l'opera di rinnovo in casa. La società partenopea sta potenziando l'tecnico, soprattutto riportando in azzurro chi in passato ha ottenuto ottimi risultati. Infatti, secondo quanto riferito da Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss, la società azzurra sta chiudendo per il ritorno dicomedel club., tra l'altro scopritore di Lorenzo Insigne e fautore del suo arrivo nel settore giovanile partenopeo, è statodel ...

Advertising

gilnar76 : Cambia l'organigramma del #Napoli, nuovo team manager: torna Beppe Santoro #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli - beppeinterista : @_enz29 @ItsAhmedIndeed Jack Ma passa dal 20 al 40% , non si capisce cosa c'entra con l'Inter sta roba, x noi non… -

Ultime Notizie dalla rete : Cambia organigramma

SpazioNapoli

Mi sembra che comesia strutturato nella maniera ideale, di una società che deve ... Per quel che mi riguarda nonmolto, c'è totale condivisione degli obiettivi. Rosario Rasizza di ...... nello specifico? Molto semplice: d'ora in poi su Contatti, o sulla barra laterale, sarà possibile visualizzare più informazioni mostrando quindi la posizione dei contatti nell'oltre che ...PANCHINE - Organigramma tecnico al completo con Giorgio Fraire in Under 19, Paride Bianco e Danilo Chiapello in Under 16, Mauro Tesio e Stefano Oberto in Under 14 La società del Busca ha annunciato la ...Il sindaco di Reggio: «Le opere pubbliche non sono di destra o di sinistra ma utili o inutili». Investire su alta velocità, porto di Gioia e aeroporto» ...