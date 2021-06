Calciomercato Inter: contatti con il Barcellona per Sergi Roberto. Le ultime (Di mercoledì 30 giugno 2021) Secondo Mundo Deportivo l’Inter avrebbe messo nel mirino Sergi Roberto del Barcellona: i dettagli Dalla Spagna sono sicuri: l’Inter ha chiesto Sergi Roberto al Barcellona. Secondo Mundo Deportivo il Barça lo ha messo sul mercato ma vuole evitare di perderlo a zero il prossimo anno, quando gli scadrà il contratto. Il club nerazzurro si è limitato a sondare il terreno prima di compiere un passo definitivo. Anche squadre di Premier League (Manchester City e Arsenal su tutte) hanno chiesto informazioni ma nessuno ha ancora messo sul tavolo un’offerta per ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Secondo Mundo Deportivo l’avrebbe messo nel mirinodel: i dettagli Dalla Spagna sono sicuri: l’ha chiestoal. Secondo Mundo Deportivo il Barça lo ha messo sul mercato ma vuole evitare di perderlo a zero il prossimo anno, quando gli scadrà il contratto. Il club nerazzurro si è limitato a sondare il terreno prima di compiere un passo definitivo. Anche squadre di Premier League (Manchester City e Arsenal su tutte) hanno chiesto informazioni ma nessuno ha ancora messo sul tavolo un’offerta per ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Inter, Marotta rivela le strategie nerazzurre "Non ci saranno operazioni onerose in questa sessione di calciomercato, dunque mi aspetto tanta creatività da tutti i dirigenti coinvolti" ha dichiarato Marotta in merito al comportamento dell'Inter ...

Calciomercato Inter, seconda cessione - L'annuncio di Marotta: ecco i nomi L'Inter potrebbe cedere un altro big nel corso di questa sessione di calciomercato. L'amministratore delegato Marotta ha parlato di tanti argomenti, tra cui il rinnovo di Lautaro Martinez e il ...

Calciomercato Inter, Martinez primo rebus Corriere dello Sport Napoli, de Laurentiis rompe il silenzio: “Ecco la verità sulla rottura con Gattuso” E guardando al futuro fa sapere: “Spalletti credo sia l’allenatore giusto per Napoli, è bravo a gestire situazioni di spogliatoio come con l’Inter e a Roma. Lo vedrò venerdì a Castel Volturno alle ...

Inter, Marotta: "Hakimi-Psg ci fa respirare un po’. Non vorrei altre cessioni" Dalle difficoltà economiche del mondo del calcio ai piani futuri dei nerazzurri, l'ad dell'Inter Marotta fa il punto della situazione ...

