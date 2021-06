Bracciano, Samuel è entrato nel lago ma non è mai uscito (Di mercoledì 30 giugno 2021) Proseguono le ricerche di Samuel, il giovane sparito nelle acque del lago di Bracciano. I familiari e gli amici sono particolarmente preoccupati per lui. Lo hanno visto entrare nel famoso lago di Bracciano ma nessuno lo ha più rivisto emergere: le ricerche di Samuel Boujadi, il ragazzo di soli 22 anni sparito nel noto lago L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Proseguono le ricerche di, il giovane sparito nelle acque deldi. I familiari e gli amici sono particolarmente preoccupati per lui. Lo hanno visto entrare nel famosodima nessuno lo ha più rivisto emergere: le ricerche diBoujadi, il ragazzo di soli 22 anni sparito nel notoL'articolo proviene da Leggilo.org.

speranza_viva : RT @Etrurianews: BRACCIANO - Sono quasi nulle le speranze di trovare ancora vivo il turista olandese di 22 anni inghiottito dal lago di Bra… - Etrurianews : BRACCIANO - Sono quasi nulle le speranze di trovare ancora vivo il turista olandese di 22 anni inghiottito dal lago… - romasulweb : La tragica storia di Samuel, il turista inghiottito dal lago. Gli amici: 'Pregate per lui' - paolorm2012 : La tragica storia di Samuel, il turista inghiottito dal lago. Gli amici: 'Pregate per lui' - romatoday : La tragica storia di Samuel, il turista inghiottito dal lago. Gli amici: 'Pregate per lui' -