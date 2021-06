Bandiere Blu 2021 | le spiagge italiane più belle che hanno avuto il riconoscimento per l’estate 2021

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Come ogni estate anche quella delha portato in dote le nuoveBluper quel che riguarda il nostro Paese. Tante le new entry che prendono posto in classifica e che sparse per tutto il nostro territorio forniscono una buona occasione per essere scelte come futura meta dei nostri viaggi.Blu: tutte le nuove mete che si aggiudicano ile chi lo ha perso Sono tantissimi i turisti che arrivano da ogni parte del mondo per godere delle nostreed acque migliori, sparsi ...