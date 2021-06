A Matera il G20. Il professore di inglese saluta i grandi della Terra a torso nudo dal balcone. L’immagine diventa subito virale (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il G20 di Matera, nonostante la prima volta per l’Italia (leggi l’articolo), non sta regalando grandi emozioni, ma un’immagine, più di altre, tra i Sassi del meraviglio centro storico del comune lucano, è diventata subito virale sui social network e sui media. E’ quella del professor Frangione, docente di inglese e personaggio molto noto e stimato a Matera, che si affaccia dal balcone della sua casa, a torso nudo, salutando ospiti, giornalisti e i grandi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il G20 di, nonostante la prima volta per l’Italia (leggi l’articolo), non sta regalandoemozioni, ma un’immagine, più di altre, tra i Sassi del meraviglio centro storico del comune lucano, ètasui social network e sui media. E’ quella del professor Frangione, docente die personaggio molto noto e stimato a, che si affaccia dalsua casa, ando ospiti, giornalisti e i...

