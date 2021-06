Ufficiale | il portiere Villar rinnova col Celta Vigo fino al 2024

(Di martedì 29 giugno 2021) Ivandelclasse ’97, difenderà i pali del club galiziano per altre tre stagioni: infatti, hato il suo contrattoal. Ecco l’annuncio: ??????? Boas novas! @ivan00 renova co RCaté.#Iván#RC— RC(@RC) June 29, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

