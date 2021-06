Traffico Roma del 29-06-2021 ore 09:30 (Di martedì 29 giugno 2021) Luceverde Roma ancora una buona giornata Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione sostenuta sulle principali direttrici che conducono verso il litorale in particolare a Roma su decoder sulla Pontina dal raccordo a Pratica di Mare verso Pomezia di conseguenza per le difficoltà di immissione sulla stessa Pontina Ci sono rallentamenti e code anche sul raccordo in carreggiata esterna dalla Colombo in interna dalla Laurentina sempre in carreggiata interna rallentamenti e code anche tra Romanina ed Appia trafficata la stessa Colombo tra via di Malafede via Pindaro verso code che ritroviamo sull’Aurelia tra Aranova ... Leggi su romadailynews (Di martedì 29 giugno 2021) Luceverdeancora una buona giornata Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione sostenuta sulle principali direttrici che conducono verso il litorale in particolare asu decoder sulla Pontina dal raccordo a Pratica di Mare verso Pomezia di conseguenza per le difficoltà di immissione sulla stessa Pontina Ci sono rallentamenti e code anche sul raccordo in carreggiata esterna dalla Colombo in interna dalla Laurentina sempre in carreggiata interna rallentamenti e code anche tranina ed Appia trafficata la stessa Colombo tra via di Malafede via Pindaro verso code che ritroviamo sull’Aurelia tra Aranova ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Bike: la 19esima edizione del memorial Cannarella si terrà domenica 1 agosto a Monterosso Almo Il percorso chiuso al traffico sarà ricavato sulla Sp 11 Monterosso Almo - Buccheri. La fine della ... strada comunale Casale Corulla, via Giovanni Paolo II, viale Giovanni XXIII, via Roma, piazza San ...

Schianto sull'Aurelia, la vittima è Bruno Pietrangeli L'incidente, al km 35,7 della statale Aurelia, subito dopo la frazione ladispolana di Marina di San Nicola (in direzione Roma) ha causato forti rallentamenti al traffico con i veicoli dirottati in ...

Traffico Roma del 29-06-2021 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Camorra, blitz dei carabinieri in Campania: 17 misure cautelari NAPOLI -È in corso una vasta operazione dei carabinieri coordinati dalla Dda di Napoli tra il capoluogo campano e i comuni di Benevento, ...

Incidente sull'Appia, un ferito grave: la donna al volante era ubriaca Aveva un tasso alcolemico quasi quattro volte superiore al consentito la donna rimasta coinvolta nell'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri - 28 giugno - sull'Appia. A darne notizia ...

