Tour de France 2021 | protesta dei corridori nei primi 10 km della quarta tappa | troppe cadute in corsa

(Di martedì 29 giugno 2021) Polemiche in vista? Probabilmente sì. Ladelde, che ha preso il via quest’oggi da Redon e si concluderà dopo 150,4 chilometri senza alcun tipo di difficoltà altimetrica a Fougeres, viene dopo giorni molto complicati sulle stradeGrande Boucle. Tanti rischi eper iche hanno espresso non pochi dubbi e perplessità sulla scelta delle strade da percorre. Stamane è emerso che il CPA, il sindacato dei, aveva chiesto la neutralizzazione degli ultimi cinque chilometri ...

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Incerottato dalla testa ai piedi ma col sorriso stampato in viso e pronto a lottare. Primoz Roglic non si arrende e sarà al via della quarta tappa delde2021 nonostante la dolorosa caduta di lunedì che ha provocato diverse ferite e lo ha costretto a perdere più di un minuto da alcuni avversari. Nonostante ciò, una volta escluse fratture,...DIRETTADE2021, CLASSIFICA: AL VIA LA 4TAPPA Eccoci alla partenza della d iretta delde2021 per la 4tappa da Redon: prima di vedere i beniamini della Grande Boucle di nuovo per ...Polemiche in vista? Probabilmente sì. La quarta tappa del Tour de France 2021, che ha preso il via quest'oggi da Redon e si concluderà dopo 150,4 chilometri senza alcun tipo di difficoltà altimetrica ...La tappa di ieri del Tour de France 2021 ha fatto allarmare ancora una volta spettatori, appassionati e ciclisti. Nella terza frazione della Grande Boucle si sono verificate nuove spaventose cadute, c ...