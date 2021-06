Tokyo 2020, Viviani: “Concentrato su preparazione gare, non sarà facile” (Di martedì 29 giugno 2021) “Sono emozionato all’idea di ricoprire un ruolo così prestigioso. Mi sento orgoglioso, ora però devo concentrarmi sulla preparazione delle gare. Non sarà facile: non ci confrontiamo ad alti livelli da più di un anno, e quindi dovremo essere molto abili nel prendere decisioni tattiche in poco tempo“. Così Elia Viviani, presente all’inaugurazione di una palestra a Padova, ha parlato in vista dell’inizio delle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove sarà portabandiera per l’Italia, insieme a Jessica Rossi. Il ciclista veneto ha poi individuato in Benjamin Thomas ... Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) “Sono emozionato all’idea di ricoprire un ruolo così prestigioso. Mi sento orgoglioso, ora però devo concentrarmi sulladelle. Non: non ci confrontiamo ad alti livelli da più di un anno, e quindi dovremo essere molto abili nel prendere decisioni tattiche in poco tempo“. Così Elia, presente all’inaugurazione di una palestra a Padova, ha parlato in vista dell’inizio delle Olimpiadi di, doveportabandiera per l’Italia, insieme a Jessica Rossi. Il ciclista veneto ha poi individuato in Benjamin Thomas ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Taekwondo, Nolano: 'Abbiamo qualità per arrivare in fondo a Tokyo 2020' L'Italia del taekwondo è pronta per partire alla volta del Giappone , dove tra meno di un mese prenderanno il via le Olimpiadi di Tokyo 2020. A rappresentare il Belpaese saranno, lo ricordiamo, Simone Alessio e Vito dell'Aquila nelle Olimpiadi e Antonino Bossolo nelle Paralimpiadi. Fiducioso il direttore tecnico Claudio Nolano: '...

Basket, Simmons rinuncia a Tokyo 2020 per lavorare sulla tecnica Ben Simmons ha annunciato che non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il cestista australiano, playmaker dei Philadelphia 76ers, ha spiegato la sua decisione di non prendere parte ai Giochi con il desiderio di concentrarsi nel lavoro sulla sua tecnica.

FIBA OQT, Day 1 | Si parte con Polonia-Angola a Kaunas, stanotte subito Grecia-Canada Polonia – Angola (ore 15.30) Lituania – Venezuela (ore 18.30) Germania – Messico (ore 16.30) Tunisia – Brasile (ore 20.00) Grecia – Canada (ore 01.05) Uruguay – Turchia (ore 04.35) ...

