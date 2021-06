‘Se non paghi ti spacco in due, ti squaglio e ti faccio sparire’: arrestati fratelli titolari di note pasticcerie tra Ardea, Pomezia, Anzio e Nettuno (Di martedì 29 giugno 2021) Non ci andavano per il sottile, per riavere i soldi prestati a commercianti e liberi professionisti in difficoltà economiche. Tassi di interesse altissimi che trasformavano cifre modeste in debiti esorbitanti, che i malcapitati non sapevano più come restituire, arrivando persino a contrarre nuovi debiti per cercare di saldare i primi, terrorizzati dalle minacce ricevute. E loro, che ufficialmente facevano una delle professioni più “dolci” del mondo, che li pressavano con frasi come “Non farmi incazzare, sennò ti faccio vedere io… vengo a casa tua e ti squaglio, ti faccio sparire”, “Devi rispondere del debito e basta, che ti devo dire che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 giugno 2021) Non ci andavano per il sottile, per riavere i soldi prestati a commercianti e liberi professionisti in difficoltà economiche. Tassi di interesse altissimi che trasformavano cifre modeste in debiti esorbitanti, che i malcapitati non sapevano più come restituire, arrivando persino a contrarre nuovi debiti per cercare di saldare i primi, terrorizzati dalle minacce ricevute. E loro, che ufficialmente facevano una delle professioni più “dolci” del mondo, che li pressavano con frasi come “Non farmi incazzare, sennò tivedere io… vengo a casa tua e ti, tisparire”, “Devi rispondere del debito e basta, che ti devo dire che ...

Advertising

ladyonorato : Se la legge impone l’obbligo “al fine di prevenire il contagio dell’infezione” e i documenti del siero precisano ch… - TeresaBellanova : 'La questione dell'#ILVA mi sta a cuore” dice #Conte e aggiunge “ il mio Governo si è impegnato tantissimo sulla qu… - Giorgiolaporta : Qualcuno dovrebbe spiegarmi perché i movimenti #LGBT se la prendano con Gesù Cristo e con i cristiani e non abbiano… - russopino65 : RT @solagimma: #Bassetti #VarianteDelta va bene fare terrorismo se serve per vaccinare.. Ma non fa paura è una semplice influenza... ?? http… - flawyles : @imfalljngforyou Ci credi se ti dico che non l’ho fatto solo perché non trovavo il meme? -