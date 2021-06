Sbarchi senza sosta, a Lampedusa l’hotspot è in tilt. Ora la struttura ospita 399 migranti a fronte di una capienza massima di 250 posti (Di martedì 29 giugno 2021) Con l’arrivo delle belle giornate e il mare calmo, riprendono senza sosta gli Sbarchi di migranti dal nord Africa. Ieri sull’isola di Lampedusa sono arrivati 99 naufraghi, di cui 55 soccorsi in mare da una motovedetta della Guardia di Finanza e altri 44 tratti in salvo da una unità della Guardia costiera. Stando a quanto trapela, sarebbero tutti cittadini originari del Bangladesh e sette di loro versano in cattive condizioni di salute e per questo sono stati portati al pronto soccorso del Poliambulatorio dove, come primo accertamento, saranno sottoposti a tampone rapido anti-Covid. Come da ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 29 giugno 2021) Con l’arrivo delle belle giornate e il mare calmo, riprendonoglididal nord Africa. Ieri sull’isola disono arrivati 99 naufraghi, di cui 55 soccorsi in mare da una motovedetta della Guardia di Finanza e altri 44 tratti in salvo da una unità della Guardia costiera. Stando a quanto trapela, sarebbero tutti cittadini originari del Bangladesh e sette di loro versano in cattive condizioni di salute e per questo sono stati portati al pronto soccorso del Poliambulatorio dove, come primo accertamento, saranno sottoa tampone rapido anti-Covid. Come da ...

