(Di martedì 29 giugno 2021) “L’e? di. Fedez voleva lasciarlo fare solo alle ragazze con i ventagli, poiha proposto che lo facessimo anche noi: loro con le mani, io coi ventagli. L’delcon le mani mi hamorir dal”. C’è lo zampino dinell’ultima hit estiva del marito Fedez. E’ stata lei ad avere l’delche accompagna il video di “”, singolo in cima alle classifiche. Lo racconta...

Advertising

LIDAMUGNAI : RT @HuffPostItalia: Orietta Berti: 'Il balletto di Mille è un'idea di Chiara Ferragni. Achille? Mi ha fatto morire dal ridere' https://t.co… - HuffPostItalia : Orietta Berti: 'Il balletto di Mille è un'idea di Chiara Ferragni. Achille? Mi ha fatto morire dal ridere' - vPone : RT @GianniVEVO2022: Orietta Berti per quanto mi riguarda se ne può benissimo andare a fare in culo - TgrRaiPuglia : #Salentobookfestival Orietta Berti ha presentato a Parabita la sua biografia - darilu__ : RT @vucciria79: Almeno Orietta Berti un problema l’ha risolto. Ma noi? -

Ultime Notizie dalla rete : Orietta Berti

Fedez, Achille Lauro etrionfano con 'Mille': com'è nata la canzone dell'estate Mille , la canzone cantata da un trio inedito formato da Fedez, Achille Lauro e, sta scalando le classifiche dei ...Ci sono le uscite più fresche degli artisti italiani, come "Malibù" di Sangiovanni, "Mille", il feat di Fedez e Achille Lauro cone "I Wannabe Your Slave", l'ennesimo successo dei ...Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti trionfano con "Mille": com'è nata la canzone dell'estate Mille, la canzone cantata da un trio inedito formato da ...Lunedì 28 giugno il festival debutta per la prima volta a PARABITA (Cortile Basilica della Madonna della Coltura) ospitando alle 20.30 Orietta Berti intervistata da Don Guido Colombo La rassegna itine ...