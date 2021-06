Orari F1 | GP Austria 2021 | programma prove libere | qualifiche e gara Guida tv Sky e differite TV8

(Di martedì 29 giugno 2021) Si torna subito in pista inper un nuovo appuntamento del Mondialedi F1. Sarà ancora il circuito di Spielberg teatro di una nuova sfida e le attese non mancano di certo. Max Verstappen (Red Bull), trionfatore in Stiria nello scorso weekend, vorrà confermarsi leader e rafforzare la testa della classifica del Mondiale piloti (156 punti). Lewis Hamilton (Mercedes), da par suo, vorrà rispondere perché 18 punti iniziano a essere un po’ troppi e soprattutto preoccupa la serie di quattro successi consecutivi infilata dalla Red Bull. Le Frecce Nere, in sostanza, stanno pagando dazio ed è necessario invertire il trend. Di sicuro, vorrà fare meglio la ...

Di seguito il programma del GP di Austria e come seguirlo in tv:. PROGRAMMA GP AUSTRIA 2021 F1. Venerdì 2 luglio. Ore 11.30-12.30, F1, Prove libere 1, diretta. Ore 15.00-16.00, F1, Prove libere 2, ...