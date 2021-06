Nuovo arrivo per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il benvenuto a Ercole (Di martedì 29 giugno 2021) Che Cecilia Rodriguez desideri un figlio da Ignazio Moser è cosa nota ed è stata lei stessa a dirlo esplicitamente, alcune settimane fa. Per il momento la coppia, in attesa del lieto evento, accoglie un Nuovo arrivo in casa. Si tratta di Ercole, il cane che i due hanno deciso di adottare. A dare notizia dell’arrivo del cucciolo in casa è proprio Cecilia Rodriguez, che mostra una foto dell’animale e accompagna l’immagine con la didascalia di presentazione: Vi presentiamo il Nuovo integrante della ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021) Chedesideri un figlio daè cosa nota ed è stata lei stessa a dirlo esplicitamente, alcune settimane fa. Per il momento la coppia, in attesa del lieto evento, accoglie unin casa. Si tratta di, il cane che i due hanno deciso di adottare. A dare notizia dell’del cucciolo in casa è proprio, che mostra una foto dell’animale e accompagna l’immagine con la didascalia di presentazione: Vi presentiamo ilintegrante della ...

