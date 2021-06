“Non sto con lui, siamo amici…”. Il protagonista del gossip con Giovanni Ciacci costretto a parlare (Di martedì 29 giugno 2021) Mariano Catanzaro rompe il silenzio. L’ex tronista di Uomini e Donne decide di parlare dopo le illazioni sul suo conto negli ultimi giorni. Il gossip su di lui si è scatenato: prima l’amicizia con Tommaso Zorzi e le dichiarazioni in cui diceva di essere attratto dal vincitore del Grande Fratello Vip: “Lui è una persona meravigliosa e sono attratto da lui, dal suo modo di essere. La vita è tutto un divenire, non mi precludo nulla. Se aggiunge qualcosa di bello nella mia vita ben venga tutto tra noi, l’amore ha mille sfaccettature”. Poi le foto con Giovanni Ciacci pubblicate dal settimanale Nuovo. “Ci ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 giugno 2021) Mariano Catanzaro rompe il silenzio. L’ex tronista di Uomini e Donne decide didopo le illazioni sul suo conto negli ultimi giorni. Ilsu di lui si è scatenato: prima l’amicizia con Tommaso Zorzi e le dichiarazioni in cui diceva di essere attratto dal vincitore del Grande Fratello Vip: “Lui è una persona meravigliosa e sono attratto da lui, dal suo modo di essere. La vita è tutto un divenire, non mi precludo nulla. Se aggiunge qualcosa di bello nella mia vita ben venga tutto tra noi, l’amore ha mille sfaccettature”. Poi le foto conpubblicate dal settimanale Nuovo. “Ci ...

