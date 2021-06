Nel seggio che fu di Jo Cox (Di martedì 29 giugno 2021) Batley and Spen è un collegio elettorale inglese del profondo nord che vota Labour dal 1997 e che alle suppletive del primo luglio potrebbe invece scegliere i conservatori – un altro pezzo del “muro rosso” che si colora di blu, l’ultimo esempio di uno scivolamento verso i Tory di quello che era l’elettorato laburista più fedele: la working class. Ma questa è solo una parte della storia: in questa circoscrizione di poco più di centomila abitanti si sta consumando quella che alcuni analisti hanno definito “la battaglia delle politiche identitarie”, minoranze contro minoranze, insulti, spintoni, accuse, molta tensione e molta paura. “Un circo orribile”, ha detto la candidata laburista, Kim ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 29 giugno 2021) Batley and Spen è un collegio elettorale inglese del profondo nord che vota Labour dal 1997 e che alle suppletive del primo luglio potrebbe invece scegliere i conservatori – un altro pezzo del “muro rosso” che si colora di blu, l’ultimo esempio di uno scivolamento verso i Tory di quello che era l’elettorato laburista più fedele: la working class. Ma questa è solo una parte della storia: in questa circoscrizione di poco più di centomila abitanti si sta consumando quella che alcuni analisti hanno definito “la battaglia delle politiche identitarie”, minoranze contro minoranze, insulti, spintoni, accuse, molta tensione e molta paura. “Un circo orribile”, ha detto la candidata laburista, Kim ...

