Mercato Juventus, ipotesi di scambio per arrivare a Dzeko: i dettagli (Di martedì 29 giugno 2021) Mercato Juventus – La Roma e la Juventus potrebbero continuare la loro proficua collaborazione, finalizzata soprattutto ad aggiustare i bilanci. Il Corriere dello Sport spiega nel dettaglio una situazione in essere che potrebbe portare presto ad un clamoroso scambio tra la Roma di Josè Mourinho e la Juventus di Max Allegri. Alla fine il giocatore che potrebbe tornare utile al ds Tiago Pinto è il romano Gianluca Frabotta, sarebbe una buona plusvalenza. Mercato Juventus, scambio Frabotta-Dzeko? Il terzino però ha un’offerta ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 29 giugno 2021)– La Roma e lapotrebbero continuare la loro proficua collaborazione, finalizzata soprattutto ad aggiustare i bilanci. Il Corriere dello Sport spiega nelo una situazione in essere che potrebbe portare presto ad un clamorosotra la Roma di Josè Mourinho e ladi Max Allegri. Alla fine il giocatore che potrebbe tornare utile al ds Tiago Pinto è il romano Gianluca Frabotta, sarebbe una buona plusvalenza.Frabotta-? Il terzino però ha un’offerta ...

