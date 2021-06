Los Angeles teme la variante Delta: ritorno delle mascherine al chiuso (Di martedì 29 giugno 2021) La variante Delta arriva negli Stati Uniti in maniera preponderante. Alcune città si preparano a fare retromarcia su riaperture e reintroduzione delle misure di protezione, come le mascherine e il ... Leggi su globalist (Di martedì 29 giugno 2021) Laarriva negli Stati Uniti in maniera preponderante. Alcune città si preparano a fare retromarcia su riaperture e reintroduzionemisure di protezione, come lee il ...

Ultime Notizie dalla rete : Los Angeles Si getta da aereo in movimento in pista a Los Angeles, rischia 20 anni Aveva fatto uso massiccio di droga. Dopo aver fatto per giorni massiccio uso di droga, un uomo si è gettato da un aereo in movimento in pista mentre stava per decollare dall'aeroporto di Los Angeles. Secondo quanto riferisce il Washington Post, il 33enne messicano Luis Antonio Victoria Dominguez ha prima cercato di entrare nella cabina di pilotaggio, ma visto che era chiusa ha ...

Los Angeles teme la variante Delta: ritorno delle mascherine al chiuso Una di questa è la contea di Los Angeles, le cui autorità hanno chiesto ai residenti di indossare di nuovo le mascherine al chiuso, nei luoghi pubblici, anche se vaccinati. Al momento poco meno del ...

Tre bimbi trovati morti in casa: madre in arresto Una donna di 28 anni è stata arrestata a Los Angeles, in California, dopo che i suoi tre figli (tutti minori di tre anni) sono stati trovati morti nella loro cameretta. Le forze dell'ordine sono state ...

