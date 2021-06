La vendetta del Belgio sui social | Ora le patatine se le mangiano i francesi

(Di martedì 29 giugno 2021) AGI - L'eliminazione della Francia ha fatto gioire molti belgi e non solo per la storica rivalità tra le due nazioni. Innon era passata inosservata la frase del noto giornalista sportivo Gilles Favard della tv dell'Equipe che all'inizio degli Europei aveva dichiarato: "Questi belgi parlano tanto ma torneranno presto a casa a mangiarefritte". Killian pense a nous .......... — GillesFavard (@GillesFavard) June 28, 2021 Favard sapeva che inlo aspettavano al varco e così subito prima del rigore di Mbappè ha twittato: "Killian pensa a noi..." . Ovviamente appena si è consumata l'eliminazione il giornalista e ...

... attraverso una serie di condotte vessatorie: oltre a staccare il contatore dell'energia elettrica del loro appartamento a ogni ora del giorno e della notte, ogni qual volta li incrociavano nelle ...
Gilles Favard, giornalista dell'Equipe, all'inizio degli Europei aveva dichiarato: "Questi belgi parlano tanto ma torneranno presto a casa a mangiare patatine fritte". Sui social è arrivata la rispost ...