Inghilterra-Germania 2-0 | Kroos | “C’è tanta delusione | dispiace essere usciti”

"Fino all'1-0 le due squadre si sono neutralizzate. C'è grande delusione. Cosa ha fatto la differenza? Il centrocampo e la concretezza, prima del gol l'Inghilterra non ha creato molte occasioni. Sicuramente è un risultato molto deludente, eravamo riusciti a superare un gruppo complicato: ci dispiace essere usciti a questo punto della competizione". Lo ha detto Toni Kroos al termine della sconfitta della sua Germania contro l'Inghilterra agli ottavi di finale di Euro 2020.

