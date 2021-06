Forza Horizon 4 non riceverà più nuovi contenuti: Playground Games si concentrerà su Forza Horizon 5 (Di martedì 29 giugno 2021) Durante l'evento E3 2021 di Xbox all'inizio di questo mese è stato confermato che il prossimo gioco dello studio, Forza Horizon 5, sarà disponibile a novembre di quest'anno. Con questo in mente, durante l'ultimo episodio Forza Monthly, Playground Games ha discusso dell'impatto del gioco in arrivo sullo sviluppo dei contenuti di Forza Horizon 4. Dopo il lancio dell'aggiornamento 37 di Forza Horizon 4 il 29 ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 giugno 2021) Durante l'evento E3 2021 di Xbox all'inizio di questo mese è stato confermato che il prossimo gioco dello studio,5, sarà disponibile a novembre di quest'anno. Con questo in mente, durante l'ultimo episodioMonthly,ha discusso dell'impatto del gioco in arrivo sullo sviluppo deidi4. Dopo il lancio dell'aggiornamento 37 di4 il 29 ...

Advertising

SLySpurs : RT @BoiBallisticc: Bugatti Veyron Super Sport Forza Horizon 4 #ArtisticofSociety #forza #GamerGram #Gametography #TheCapturedCollective #… - Mark46068674 : Forza Horizon 4 Lamborghini Gallardo race in the dirt series - Nicco2D : @GhoSst360 Lo dico da settembre scorso che i giochi Bethesda non supereranno mai più l'80 di metacritic. Ma anche g… - GameXperienceIT : Forza Horizon 4 smetterà di ricevere nuovi contenuti in vista del prossimo capitolo - infoitscienza : Forza Horizon 4 riceverà gli ultimi contenuti con l'update 37 -