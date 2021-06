Empoli Primavera, Buscè: 'Finale playoff? Ce la giochiamo' (Di martedì 29 giugno 2021) Empoli - "Se oggi guardo indietro e ripenso all'inizio, ci accorgiamo che abbiamo e stiamo facendo fatto un qualcosa di veramente impensabile" . Lo ha dichiarato il tecnico dell' Empoli Primavera , ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 29 giugno 2021)- "Se oggi guardo indietro e ripenso all'inizio, ci accorgiamo che abbiamo e stiamo facendo fatto un qualcosa di veramente impensabile" . Lo ha dichiarato il tecnico dell', ...

Advertising

Inter : ? | SCONFITTA Termina nel modo più doloroso il cammino della Primavera interista: l'Empoli trova il gol all'ultim… - Inter : ?? | FORMAZIONI È il giorno della semifinale del campionato Primavera 1: Inter a caccia di un posto in finale per c… - Inter : ? | PRIMAVERA Domenica 27 alle ore 18:00 si giocherà la semifinale Inter-Empoli ??? ?? - sportli26181512 : Empoli Primavera, Buscè: 'Finale playoff? Ce la giochiamo': Il tecnico in vista della sfida all'Atalanta: 'I ragazz… - tuttoatalanta : Primavera, domani sfida scudetto tra Atalanta ed Empoli -