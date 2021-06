Dialogo tra Montalbano e Catarella sotto l’effetto dell’afa (Di martedì 29 giugno 2021) Nu fina giugna accusì Muntilbano nun si lu arrircurdave: ci stavi simpra n’ariata di afe che ti firriava torna torna commo nu sirpinta, ma iddo si ni futtiva e natava pi mantinirsa frisca. Ma già l’acque del mari pariva nu brora pe farici li spaghitta cu le sarda. Nimmina il timpa di asciuttarsa che il malitta tilifuna – ma ci fu n’inventiona chiù cammuriosa?; nuta antiscientia de Muntilbano – sunai camurriosa (2) e chi putiva esseri dall’altra latata sinnò il suo aginta scilta… “Dutturi, hodie si schiatte dal cavuda”. “Catarè, havia inventia l’acque cavuda”. Catarelli: “Dutturi, ammacari l’havissa facta sta inventia: a chi st’ura stavia a Capria a ciaciarma”. Muntilbano: “Chilla a tibi ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 giugno 2021) Nu fina giugna accusì Muntilbano nun si lu arrircurdave: ci stavi simpra n’ariata di afe che ti firriava torna torna commo nu sirpinta, ma iddo si ni futtiva e natava pi mantinirsa frisca. Ma già l’acque del mari pariva nu brora pe farici li spaghitta cu le sarda. Nimmina il timpa di asciuttarsa che il malitta tilifuna – ma ci fu n’inventiona chiù cammuriosa?; nuta antiscientia de Muntilbano – sunai camurriosa (2) e chi putiva esseri dall’altra latata sinnò il suo aginta scilta… “Dutturi, hodie si schiatte dal cavuda”. “Catarè, havia inventia l’acque cavuda”. Catarelli: “Dutturi, ammacari l’havissa facta sta inventia: a chi st’ura stavia a Capria a ciaciarma”. Muntilbano: “Chilla a tibi ...

