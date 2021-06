Copa America 2021, show Argentina: 4-1 alla Bolivia. E l’Uruguay passa da seconda (Di martedì 29 giugno 2021) Dopo sette punti in tre partite ma con appena tre gol fatti, l’Argentina decide di chiudere la fase a gruppi con una goleada inflitta ai danni della Bolivia. All’Arena Pantanal (Cuiabá) l’Albiceleste si impone per 4-1, chiude il girone A di Copa America al primo posto e vede definitivamente entrare in scena Leo Messi con una doppietta che porta a tre il suo bottino di gol nel torneo continentale. A sbloccare il risultato è però il Papu Gomez al 6?. Gran giocata di Angel Correa, palla a Messi che inventa una palla morbida per l’ex Atalanta che al volo firma l’1-0. E’ l’inizio dello ... Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) Dopo sette punti in tre partite ma con appena tre gol fatti, l’decide di chiudere la fase a gruppi con una goleada inflitta ai danni della. All’Arena Pantanal (Cuiabá) l’Albiceleste si impone per 4-1, chiude il girone A dial primo posto e vede definitivamente entrare in scena Leo Messi con una doppietta che porta a tre il suo bottino di gol nel torneo continentale. A sbloccare il risultato è però il Papu Gomez al 6?. Gran giocata di Angel Correa, pa Messi che inventa una pmorbida per l’ex Atalanta che al volo firma l’1-0. E’ l’inizio dello ...

RoyNemer : Lionel Messi scores twice in 4-1 Argentina win vs. Bolivia at Copa America. - juventusfc : Vittoria per il ???????????????? ?????? #Bentancur con l'Uruguay in #CopaAmerica ???? E domani cominciano gli Ottavi di Finale… - juventusfc : Fra #EURO2020 e #CopaAmerica, il recap di una giornata molto... ??? #?ForzaJuve - RSIsport : ?? L'Argentina stende la Bolivia grazie anche alla doppietta di Messi e chiude in testa il Gruppo A di Copa America… - TV7Benevento : Calcio: Copa America, poker dell'Argentina alla Bolivia, doppietta per Messi... -

Ultime Notizie dalla rete : Copa America Copa America, Uruguay - Paraguay 1 - 0: Celeste seconda Se l'Argentina si tiene stretta il primo posto, il guizzo della nottata è dell' Uruguay : la Celeste supera di misura il Paraguay, con un 1 - 0 che rimane in bilico fino alla fine, e si prende di ...

Copa America, Bolivia - Argentina 1 - 4: Messi scatenato, Albiceleste prima Zero problemi. L' Argentina strapazza la Bolivia e si conferma capolista del gruppo A al termine della fase a gironi. Una risposta a distanza al Brasile, che a sua volta ha chiuso in prima posizione, ...

Copa America 2021, il calendario con tutte le gare in programma TUTTO mercato WEB L’Uruguay vince e pesca la Colombia ai quarti La Nazionale uruguaiana di Tabarez, Godín e Nández batte il Paraguay nel match conclusivo del girone di Copa América: il 4 luglio affronterà la Colombia ai quarti DECIDE CAVANI. L’Uruguay ha battuto n ...

Calcio: Copa America, poker dell'Argentina alla Bolivia, doppietta per Messi Cuiabà, 29 giu. - (Adnkronos) - L'Argentina batte con un netto 4-1 la Bolivia chiudendo al comando il gruppo A di Copa America. All'Arena Pantanal di ...

