Chiara Gualzetti, il padre della 16enne uccisa: "Non riesco a darmi pace" (Di martedì 29 giugno 2021) "Voglio ringraziare pubblicamente tutti per tutto quello che è stato fatto. Non riesco a darmi pace". A dirlo è stato Vincenzo Gualzetti, padre di Chiara Gualzetti la ragazza di 16 anni uccisa a Monteveglio, in provincia di Bologna, da un coetaneo che ha confessato l'omicidio ed è stato fermato. In memoria della ragazza è stata organizzata una fiaccolata che partirà domani sera dal municipio del comune sulle colline del Bolognese. "Abbiamo avuto tante attestazioni di solidarietà. Sembra si voglia organizzare una fiaccolata. Ma io voglio ...

Agenzia_Ansa : Fermato nella notte l'amico minorenne di Chiara Gualzetti, la ragazza uccisa e trovata cadavere a Monteveglio, nel… - Agenzia_Ansa : Il ragazzo fermato per l'omicidio di Chiara Gualzetti è un italiano di 16 anni. Il provvedimento è stato eseguito a… - Simo_Ventura : Lei e’ Chiara Gualzetti , aveva 15 anni ed e’ stata accoltellata da un suo coetaneo (16 ) . Non contento l’ha seppe… - CorrNazionale : Un coetaneo confessa l’omicidio di #ChiaraGualzetti, la sedicenne ritrovata morta a Monteveglio: al momento le moti… - Ehitrafalgar : RT @perchetendenza: 'Chiara Gualzetti': Perché ha confessato il 16enne fermato per l'omicidio della ragazza scomparsa e poi trovata morta c… -