Chiara Ferragni | la follia | tutta nuda sotto la doccia con un albicocca sul lato B | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 giugno 2021) Oh mamma,... ma che combina? Per la regina delle influencer italiane è tempo di vacanze, in Grecia. Ovviamente vacanze social, documentate con dovizia di particolari sul suo seguitissimo account Instagram. Lasi trova insieme alla famiglia. E così è un diluvio si scatti, fotografie, momenti intimità, giochi in riva al mare insieme ai figli. Ma, ovviamente, c'è spazio anche per qualche fotografia piccante, ad alto tasso erotico insomma. E una di queste, quella che potete vedere qui, è davvero sorprendente: eccola completamentela ...