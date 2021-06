Chi è Vittorio Scala | il nuovo fidanzato di Taylor Mega?

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Ecco chi è, ilcompagno di, meglio noto come Mrha 38 anni ed è originario di Desenzano del Garda, in Lombardia. In passato, è stato un pizzaiolo ed è riuscito a fare della sua passione un vero e proprio lavoro. Infatti, è diventato pr e avrebbe lavorato con alcuni locali più in voga ed importati della vita notturna italiana prima di intraprendere un’attività sul mercato della società con un suo brand. Il suo marchio si occupa di organizzazione di eventi, servizi di pubbliche relazioni, art ...