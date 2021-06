Cashback sospeso dal 30 giugno | Draghi stoppa Conte

(Di martedì 29 giugno 2021) Cala definitivamente il sipario sull’operazione? Intanto, dal 30si prende una pausa destinata molto probabilmente a diventare un addio al termine dei sei mesi di stop. Lo ha deciso la cabina di regia che si è tenuta nella giornata di ieri a Palazzo Chigi e ha così deciso di cancellare anche la sessione già prevista per il secondo semestre dell’anno che sarebbe dovuta partire dal 1 luglio.In questi sei mesi di stop l’esecutivo deciderà il da farsi ma la misura non sembra rientrare nelle intenzioni del Presidente del Consiglioche ...

Advertising

Corriere : Stop al Cashback: l’operazione sospesa a partire dal 30 giugno - dbresc : RT @La_manina__: Sospeso il #cashback. Cartelle esattoriali rottamate. Si può tornare a licenziare... Quello che sentite sul collo non è v… - Cangiu47 : Cashback sospeso, fermato dal 1° luglio - ALBERTICESARE : RT @petergomezblog: Sospeso il cashback dal 30 giugno. La Decisione a sorpresa di Draghi fa felice Fratelli d’Italia che ne chiese lo stop.… - Phoenix_1889 : RT @La_manina__: Sospeso il #cashback. Cartelle esattoriali rottamate. Si può tornare a licenziare... Quello che sentite sul collo non è v… -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback sospeso

Nel provvedimento novità anche per il: il rimborso parziale delle spese per chi utilizza il pagamento elettronico non dovrebbe essere rinnovato fino alla metà del prossimo anno. Il governo ...Dal 1 luglio vieneil programma, ma sarà riconosciuto il rimborso deldi Stato che 'scade' il 30 giugno : i soldi arriveranno via bonifico, sul conto corrente inserito sull'app IO, ...Cancellato dal 1 Luglio 2021 il cashback di Stato. Bloccato anche il Super Cashback che era stato oggetto di critiche per i furbetti.Cala definitivamente il sipario sull’operazione cashback? Intanto, dal 30 giugno si prende una pausa destinata molto probabilmente a diventare un addio al termine dei sei mesi di stop. Lo ha deciso ...