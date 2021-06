Andy Murray | la passione oltre il fisico

(Di martedì 29 giugno 2021) Alcune volte, l’amore e laper uno sport riesce a spingerti. Non solola fatica, la stanchezza, la delusione. Alcune volte, essere irrimediabilmente attaccati alla voglia di scendere in campo per competere, può portare anche al di là della vera e propria concezione umana., ad oggi, è l’esempio tennistico in carne ed ossa di questo romantico quanto veritiero ragionamento. Il tennista scozzese torna a Wimbledon in virtù di una wild card, quattro anni dopo l’ultima apparizione, dove si arrese nei quarti di finale a Sam Querrey, lottando quotidianamente contro il passare del ...

Federer sull'erba però può far succedere di tutto: nel 2012 ha vinto il sesto Wimbledon battendo in finale, poi le sconfitte contro Novak Djokovic che sembravano avergli tolto ...A uno comela lotta piace . E non lo spaventa, anzi. "Mi è sempre piaciuta la competizione. In casa nostra ce n'è sempre stata molta, tra me e io mio fratello. Ho sempre praticato molto sport e sono ...Andy Murray torna a Wimbledon in virtù di una wild card, quattro anni dopo l’ultima apparizione, dove si arrese nei quarti di finale a Sam Querrey, e lotta quotidianamente contro il passare del tempo ...LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Esordio vincente per Fabio Fognini nel singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell'All England Club di L ...