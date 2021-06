Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 giugno 2021)DEL 28 GIUGNOORE 12:20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI MONTESPACCATO E CASAL DEL MARMO SEMPRE IN INTERNA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE TUSCOLANA E ARDEATINA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA-CIVITACASTELLANA-VITERBO, LA CIRCONE IN PRECEDENZA INTERROTTA PER INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE ALLA STAZIONE LA CELSA, E’ STATA ...