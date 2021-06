Verona | mega festa in Arena per Jerry Calà E reunion dei Gatti

Advertising

mega_hub : Mercoledì saremo in streaming per raccontarvi #Alternalab: tre anni di progetto che ha visto protagoniste 11 scuole… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona mega

veronaoggi.it

L'occasione è finalmente arrivata, grazie all'evento organizzato da Arena diSrl, Gruppo editoriale Athesis e Rtl 102.5, una grande festa a cui parteciperanno numerosi artisti legati a Jerry ...Il ministero della Salute ha confermato che sta monitorando il- focolaio ed ha individuato 268 studenti che si trovano ancora sull'isola e che avrebbero potuto avere contatti diretti o ...Mega festa in Arena per Jerry Calà: tanti ospiti e reunion dei Gatti Roberto Bolle in Arena raddoppia, nuova data lunedì 2 agosto Covid a Verona, 2 nuovi positivi da ieri. Ricoveri stabili, 2 in inten ...Sarà Jerry Calà il protagonista del grande evento che si terrà in Arena di Verona il prossimo 20 luglio, una festa per i suoi 70 anni.