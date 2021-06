Trovata morta con ferite da coltello Chiara Gualzetti, la ragazzina scomparsa nelle valli bolognesi (Di lunedì 28 giugno 2021) La tragedia temuta si era realizzata, a nulla sono valse le ricerche e la mobilitazione di tutti. E’ stata Trovata morta Chiara Gualzetti, la ragazzina di 16 anni scomparsa da ieri a Valsamoggia. Il corpo della ragazzina è stato trovato in una scarpata in zona Monteveglio, territorio di Valsamoggia, nel Bolognese. Si indaga per omicidio: sul corpo sono state trovate ferite da arma da taglio e altre lesioni. Non è escluso che il possibile autore del delitto abbia meno di 18 anni. I disperati appelli per Chiara Gualzetti In ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 giugno 2021) La tragedia temuta si era realizzata, a nulla sono valse le ricerche e la mobilitazione di tutti. E’ stata, ladi 16 annida ieri a Valsamoggia. Il corpo dellaè stato trovato in una scarpata in zona Monteveglio, territorio di Valsamoggia, nel Bolognese. Si indaga per omicidio: sul corpo sono state trovateda arma da taglio e altre lesioni. Non è escluso che il possibile autore del delitto abbia meno di 18 anni. I disperati appelli perIn ...

