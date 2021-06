Travolto da un carico di travi di ferro, grave un camionista 49enne a Gorle - Foto (Di lunedì 28 giugno 2021) Durante la fase di scarico da un camion delle consegne, delle travi di ferro avrebbero fatto sbilanciare il muletto facendolo ribaltare. Il carico ha così colpito l’autista del camion, un 49enne bresciano. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 28 giugno 2021) Durante la fase di sda un camion delle consegne, dellediavrebbero fatto sbilanciare il muletto facendolo ribaltare. Ilha così colpito l’autista del camion, unbresciano.

