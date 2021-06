Torino, trovato morto in cantina con un coltello nell'occhio: fermato il fratello (Di lunedì 28 giugno 2021) È sospettato di avere ucciso il fratello Enrico, trovato morto ieri nella cantina dell'abitazione a Torino, Carlo Pellegrini, il 48enne rintracciato nelle scorse ore dai carabinieri in... Leggi su ilmattino (Di lunedì 28 giugno 2021) È sospettato di avere ucciso ilEnrico,ieridell'abitazione a, Carlo Pellegrini, il 48enne rintracciatoe scorse ore dai carabinieri in...

