Taylor Mega con un nuovo amore dopo Sacky? Ecco chi è l'uomo misterioso (Di lunedì 28 giugno 2021) Taylor Mega si è mostrata sui social in compagnia di un uomo misterioso con cui si scambiava effusioni appassionate in piscina: di chi si tratta? Estate d'amore per Taylor Mega? La bella influencer friulana si è mostrata pochi giorni fa su Instagram mentre si scambiava baci appassionati con un uomo misterioso in piscina. Queste storie hanno sicuramente scatenato la curiosità di tantissimi fan, che non hanno fatto altro che chiedere qualche spiegazione in più alla loro beniamina. "Quanto sono romantica oggi. E' una storia lunga e travagliata che un giorno vi ...

