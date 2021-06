Salernitana, il ds Fabiani: «Tutto in regola, Lotito ha ceduto il club» (Di lunedì 28 giugno 2021) Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato della cessione del club da parte di Lotito Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, parla della situazione del club campano dopo il trust e la cessione di Lotito. Ecco le sue parole a Tg Rai Campania. «Tutto in regola, ormai Lotito e Mezzaroma hanno ceduto e come prescrivono le carte federali l’acquirente interessato prima che ai giornali deve dirlo alla Salernitana 2021 del generale Marchetti. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Angelo, direttore sportivo della, ha parlato della cessione delda parte diAngelo, direttore sportivo della, parla della situazione delcampano dopo il trust e la cessione di. Ecco le sue parole a Tg Rai Campania. «in, ormaie Mezzaroma hannoe come prescrivono le carte federali l’acquirente interessato prima che ai giornali deve dirlo alla2021 del generale Marchetti. ...

