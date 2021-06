Rifiuti a Roma, Raggi verso ordinanza per apertura discarica Albano (Di lunedì 28 giugno 2021) Rifiuti a Roma, la sindaca Virginia Raggi ha chiesto di predisporre un’ordinanza urgente per imporre la riapertura della discarica di Albano Laziale. A quanto si apprende, in qualità di sindaca della Città Metropolitana, Raggi utilizzerebbe poteri commissariali per consentire la riapertura della discarica in provincia di Roma, per il conferimento potenziale di 200 mila tonnellate di Rifiuti. Nelle ultime settimane, Raggi ha chiesto ripetutamente la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 giugno 2021), la sindaca Virginiaha chiesto di predisporre un’urgente per imporre la ridelladiLaziale. A quanto si apprende, in qualità di sindaca della Città Metropolitana,utilizzerebbe poteri commissariali per consentire la ridellain provincia di, per il conferimento potenziale di 200 mila tonnellate di. Nelle ultime settimane,ha chiesto ripetutamente la ...

