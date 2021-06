Ricerca 3M, 77% italiani ha maturato più attenzione per ambiente e sostenibilità (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - La pandemia spinge i nostri connazionali a maturare una crescente presa di coscienza per la sostenibilità. Secondo lo State of Science Index di 3M, il 77% degli italiani ammette che la pandemia da Covid-19 li ha resi più attenti all'ambiente e il 92% crede che potrebbero essere proprio le soluzioni scientifiche ad aiutare a rendere il mondo più sostenibile. Secondo la Ricerca globale annuale di 3M - che dal 2018 indaga l'immagine della scienza - c'è "un sentimento di urgenza" riguardo al cambiamento climatico tanto che l'84% degli italiani pensa che debbano essere messi in atto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - La pandemia spinge i nostri connazionali a maturare una crescente presa di coscienza per la. Secondo lo State of Science Index di 3M, il 77% degliammette che la pandemia da Covid-19 li ha resi più attenti all'e il 92% crede che potrebbero essere proprio le soluzioni scientifiche ad aiutare a rendere il mondo più sostenibile. Secondo laglobale annuale di 3M - che dal 2018 indaga l'immagine della scienza - c'è "un sentimento di urgenza" riguardo al cambiamento climatico tanto che l'84% deglipensa che debbano essere messi in atto ...

Ultime Notizie dalla rete : Ricerca 77% Ricerca 3M, 9 italiani su 10 si fidano della scienza La maggioranza degli italiani (88%), segnala la ricerca, è concorde sul fatto che più persone ...- 19 ha anche fatto aumentare l'attenzione nei confronti dell'ambiente per tre italiani su quattro (77%).

Ricerca 3M, 77% italiani ha maturato più attenzione per ambiente e sostenibilità Adnkronos Ricerca 3M, 9 italiani su 10 si fidano della scienza La maggioranza degli italiani (88%), segnala la ricerca, è concorde sul fatto che ... dell’ambiente per tre italiani su quattro (77%). Tra i problemi principali che la scienza dovrebbe ...

