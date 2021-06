Recovery plan, la Ue boccia il governo sull’idrogeno prodotto dal gas: “Non è green”. Stop ai fondi in cui speravano Eni e ArcelorMittal (Di lunedì 28 giugno 2021) “Gli investimenti nell’idrogeno saranno limitati a quello verde e non conterranno idrogeno blu né coinvolgeranno il gas naturale“. La pietra tombale sul piano del governo Draghi di finanziare la “transizione ecologica” dell’ex Ilva di Taranto con i soldi del Next generation Eu è in una frase del documento in cui i tecnici della Commissione analizzano il Recovery plan italiano. Per ottenere l’avallo preliminare di Bruxelles – ora l’ultima parola spetta all’Ecofin del 13 luglio – Palazzo Chigi ha dovuto fornire garanzie sul fatto che i fondi andranno unicamente all’idrogeno generato da fonti rinnovabili: una sostanziale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) “Gli investimenti nell’idrogeno saranno limitati a quello verde e non conterranno idrogeno blu né coinvolgeranno il gas naturale“. La pietra tombale sul piano delDraghi di finanziare la “transizione ecologica” dell’ex Ilva di Taranto con i soldi del Next generation Eu è in una frase del documento in cui i tecnici della Commissione analizzano ilitaliano. Per ottenere l’avallo preliminare di Bruxelles – ora l’ultima parola spetta all’Ecofin del 13 luglio – Palazzo Chigi ha dovuto fornire garanzie sul fatto che iandranno unicamente all’idrogeno generato da fonti rinnovabili: una sostanziale ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery plan Pd Lombardo nelle piazze per discutere sul Recovery plan con i cittadini Il Pd Lombardo avvia una campagna di comunicazione e di ascolto sui temi del Recovery plan e sulle sue ricadute sulla Lombardia, a partire dalla sanità, il cui servizio regionale va ricostruito, dicono i dem.

Bruni: Il 10 luglio tutti contro l'azzardo per uno SlotMob nel segno di Francesco (28/06/2021) In due anni di azzardo ci mangiamo le stesse cifre del Recovery Plan... Da qui un appello alla società civile... Un appello alle forze più limpide del Paese. Troviamoci il 10 luglio in dieci, cento, ...

Professionisti: il Recovery Plan apre la caccia agli specialisti per aiutare la Pa Il Sole 24 ORE Pd Lombardo nelle piazze per discutere sul Recovery plan con i cittadini Il Pd Lombardo avvia una campagna di comunicazione e di ascolto sui temi del Recovery plan e sulle sue ricadute sulla Lombardia, a partire dalla sanità, il cui servizio regionale va ricostruito, dicon ...

Pnrr, “troppe influenze della lobby fossile” Da quando è stato annunciato il Recovery Plan, nel luglio del 2020, fino ad oggi, l'industria fossile è riuscita a ottenere almeno 102 incontri con i ministeri incaricati di redigere il piano: un ...

