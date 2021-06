Le offerte per azzerare l’imposta di bollo sul conto corrente (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono tanti i modi che permettono di risparmiare sui costi di gestione e mantenimento di un conto corrente, tra i quali rientra anche la famigerata imposta di bollo. Attivando un conto corrente online si potranno raggiungere entrambi gli obiettivi. Sarà, infatti, possibile avere un conto con canone a costo zero e, al contempo, scegliere le banche che si caricano il costo dell’imposta di bollo e propongono dei conti correnti online con imposta di bollo gratuita. Si ricorda che tale imposta ha un costo di 34,20 euro all’anno nel caso delle ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono tanti i modi che permettono di risparmiare sui costi di gestione e mantenimento di un, tra i quali rientra anche la famigerata imposta di. Attivando unonline si potranno raggiungere entrambi gli obiettivi. Sarà, infatti, possibile avere uncon canone a costo zero e, al contempo, scegliere le banche che si caricano il costo deldie propongono dei conti correnti online con imposta digratuita. Si ricorda che tale imposta ha un costo di 34,20 euro all’anno nel caso delle ...

