La Svizzera non muore mai: ripresa la Francia da 3-1 a 3-3 con Seferovic e Gavranovic. Si va ai supplementari (Di lunedì 28 giugno 2021) Svizzera in vantaggio a sorpresa sulla Francia a Bucarest dopo 15? con Haris Seferovic. Cross di Zuber dalla sinistra che trova lo stacco dell’attaccante, che anticipa Lenglet e batte di testa Lloris. Seconda firma per Seferovic a Euro 2020. La squadra di Deschamps reagisce con Mbappé al 26? calcio di punizione che si stampa sulla barriera e sulla ribattuta il giocatore del PSG ci riprova, pallone a lato. Due minuti più tardi è Rabiot a rendersi pericoloso con un missile di sinistro, anche in questo caso Sommer accompagna con lo sguardo la sfera che termina sul fondo di pochissimo. Finisce a sorpresa, con la ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 giugno 2021)in vantaggio a sorpresa sullaa Bucarest dopo 15? con Haris. Cross di Zuber dalla sinistra che trova lo stacco dell’attaccante, che anticipa Lenglet e batte di testa Lloris. Seconda firma pera Euro 2020. La squadra di Deschamps reagisce con Mbappé al 26? calcio di punizione che si stampa sulla barriera e sulla ribattuta il giocatore del PSG ci riprova, pallone a lato. Due minuti più tardi è Rabiot a rendersi pericoloso con un missile di sinistro, anche in questo caso Sommer accompagna con lo sguardo la sfera che termina sul fondo di pochissimo. Finisce a sorpresa, con la ...

