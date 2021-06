Il Napoli cederà Petagna per fare cassa, mentre Tutino verrà valutato in ritiro (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Napoli, prima di acquistare nuovi innesti, ha bisogno di cedere per fare cassa. Secondo l'edizione odierna de "Il Corriere dello Sport", tra i possibili partenti c'è il nome di Andrea Petagna, che in questa annata non ha fatto bene in maglia azzurra. Il Napoli ha un attacco importante: ha a sua disposizione giocatori come Politano e Lozano sulle fascia destra, Osimhen e Mertens come punte, e Insigne e Mertens sulla fascia destra. La cessione di Petagna L'attacco azzurro è quindi coperto, Petagna è quindi un esubero che può far fare ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 28 giugno 2021) Il, prima di acquistare nuovi innesti, ha bisogno di cedere per. Secondo l'edizione odierna de "Il Corriere dello Sport", tra i possibili partenti c'è il nome di Andrea, che in questa annata non ha fatto bene in maglia azzurra. Ilha un attacco importante: ha a sua disposizione giocatori come Politano e Lozano sulle fascia destra, Osimhen e Mertens come punte, e Insigne e Mertens sulla fascia destra. La cessione diL'attacco azzurro è quindi coperto,è quindi un esubero che può far...

Advertising

Napoli_Report : Il #Napili cederà #Petagna per fare cassa. @CorSport - titty_napoli : RT @Torrenapoli1: Il #Psg sta per chiudere altri 2 colpi a parametro zero dopo #wijnaldum #Donnarumma e #SergioRamos oltre l’esborso di ci… - Luca73041 : @FrancescoRoma78 @calciomercatoit Francesco cmq osimhen è inamovibile, non è sul mercato , il Napoli non lo cederà - MattBest__ : @GiulioSorace @GarauPina Guarda quest’anno il Napoli chi dei due cederà allora - GiGi24928496 : @DalbertGOAT @Smashdevil1 @RBonvecchi @caleee12 @farted94 Quindi tutte ste squadre più forti di noi. Spiegami come… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli cederà Fedele: 'Napoli? Il silenzio attuale è intollerabile' Penso che il Napoli cederà uno dei due, penso più Fabian Ruiz'. Comments comments

Inter e Napoli, ok lo scambio è giusto - Top News A breve cederà Sebastiano Esposito e Andrea Pinamonti a titolo definitivo e anche il futuro di Alexis Sanchez è tutto da valutare a causa dei continui infortuni del cileno. Serve un vice Lukaku e l'...

Fedele: 'Il Napoli cederà Fabian. Insigne non rinnova'. La risposta del 'Magnifico' AreaNapoli.it Penso che iluno dei due, penso più Fabian Ruiz'. Comments commentsA breveSebastiano Esposito e Andrea Pinamonti a titolo definitivo e anche il futuro di Alexis Sanchez è tutto da valutare a causa dei continui infortuni del cileno. Serve un vice Lukaku e l'...