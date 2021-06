Giano Del Bufalo, fratello di Diana: lui alla conduzione di “Il Codice dei Boss” (Di lunedì 28 giugno 2021) . Sulle orme della sorella Può essere un caso, ma sicuramente il fatto inconfutabile di avere una sorella presentatrice può aver agevolato Giano Del Bufalo ad intraprendere, anche lui, la non facile strada della conduzione televisiva. La storica data del debutto è stata l’8 di giugno, il canale che lo ha ospitato è DMAX ed il titolo della trasmissione che vede il suo esordio come conduttore televisivo è: “Il Codice dei Boss”. Ti potrebbe interessare>>> Il pranzo è servito torna in tv dopo quasi 30 anni: la storia del mitico programma “Il Codice del ... Leggi su ck12 (Di lunedì 28 giugno 2021) . Sulle orme della sorella Può essere un caso, ma sicuramente il fatto inconfutabile di avere una sorella presentatrice può aver agevolatoDelad intraprendere, anche lui, la non facile strada dellatelevisiva. La storica data del debutto è stata l’8 di giugno, il canale che lo ha ospitato è DMAX ed il titolo della trasmissione che vede il suo esordio come conduttore televisivo è: “Ildei”. Ti potrebbe interessare>>> Il pranzo è servito torna in tv dopo quasi 30 anni: la storia del mitico programma “Ildel ...

