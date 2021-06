Damilano e Lo Russo scansano il ballottaggio. “Vittoria al primo turno” (Di lunedì 28 giugno 2021) Come Paolo Damilano anche Stefano Lo Russo. Centrodestra e centrosinistra non vogliono il ballottaggio ma la Vittoria subito al primo turno. Lo aveva dichiarato il candidato Damilano e lo conferma anche Lo Russo intervistato questa mattina da Rai News 24: “Fa bene il mio avversario a puntare a vincere al primo turno, la stessa cosa facciamo noi”.Lo Russo ha parlato di una Torino a cui “ridare speranza per il futuro” sapendo che “avremo la grande responsabilità di convincere gli astenuti e gli indecisi ad ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 28 giugno 2021) Come Paoloanche Stefano Lo. Centrodestra e centrosinistra non vogliono ilma lasubito al. Lo aveva dichiarato il candidatoe lo conferma anche Lointervistato questa mattina da Rai News 24: “Fa bene il mio avversario a puntare a vincere al, la stessa cosa facciamo noi”.Loha parlato di una Torino a cui “ridare speranza per il futuro” sapendo che “avremo la grande responsabilità di convincere gli astenuti e gli indecisi ad ...

