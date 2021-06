Covid a Maiorca, infettati oltre 850 studenti. Il mega concerto, le feste in hotel: così è iniziato il focolaio (Di lunedì 28 giugno 2021) Un concerto di reggaeton, le feste in hotel e sulle barche, i botellon: tremila in quarantena. E ora crescono i timori di contraccolpi sulla stagione turistica Leggi su corriere (Di lunedì 28 giugno 2021) Undi reggaeton, leine sulle barche, i botellon: tremila in quarantena. E ora crescono i timori di contraccolpi sulla stagione turistica

