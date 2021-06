CANADA 47°C. Nel Nord America cattivo CALDO record in aumento (Di lunedì 28 giugno 2021) Ondata di calore nel Nord America. record di temperatura sono stati infranti nel Pacifico Nordoccidentale degli Stati Uniti e nel CANADA occidentale, nel corso di una storica ondata di CALDO descritta dal National Weather Service (NWS) come storica, pericolosa, prolungata e senza precedenti. È una CATASTROFE CLIMATICA. Le temperature diurne sono state spinte a livelli mai visti, innescando allarmi meteo, blackout dall’Oregon ai territori artici del CANADA. Portland, città nota per il suo clima estivo abbastanza fresco e piovoso, ha raggiunto 44,4°C. Il precedente ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 28 giugno 2021) Ondata di calore neldi temperatura sono stati infranti nel Pacificooccidentale degli Stati Uniti e neloccidentale, nel corso di una storica ondata didescritta dal National Weather Service (NWS) come storica, pericolosa, prolungata e senza precedenti. È una CATASTROFE CLIMATICA. Le temperature diurne sono state spinte a livelli mai visti, innescando allarmi meteo, blackout dall’Oregon ai territori artici del. Portland, città nota per il suo clima estivo abbastanza fresco e piovoso, ha raggiunto 44,4°C. Il precedente ...

Advertising

tempoitaliait : Vorreste fare un viaggio in Canada per un po' di refrigerio??? NOOOOOOOOOOO..... è in atto un evento definito dalle… - meteogiornaleit : Vorreste fare un viaggio in Canada per un po' di refrigerio??? NOOOOOOOOOOO..... è in atto un evento definito dalle… - SBidimedia : Canada: il record storico di 43.2°C toccato ieri spazzato via dal record storico di 46,6°C di oggi. quasi 47 gradi… -

Ultime Notizie dalla rete : CANADA 47°C METEO - Caldo RECORD in CANADA, mai raggiunta una TEMPERATURA simile nella storia, ecco DOVE ...raggiunto i massimi livelli di allerta tra Stati Uniti e Canada, ... grazie alle temperature ben al di sopra dei 40°C nelle ore più ... con punte anche fino a 47°C. In sintesi, potrebbe trattarsi di una ...

ELEZIONI ARMENIA/ 'Ecco perché il premier che ha perso una guerra ha vinto col 59%' Due chiese incendiate in Canada/ "Roghi dolosi": legami con fossa ... mentre tutte insieme le forze di opposizione raggiungono il 47%. C'era quindi una situazione di instabilità e una grande ...

Meteo. STORICA ONDATA DI CALDO tra Usa e Canada, oltre 46°C a LYTTON 3bmeteo ...raggiunto i massimi livelli di allerta tra Stati Uniti e, ... grazie alle temperature ben al di sopra dei 40°nelle ore più ... con punte anche fino a. In sintesi, potrebbe trattarsi di una ...Due chiese incendiate in/ "Roghi dolosi": legami con fossa ... mentre tutte insieme le forze di opposizione raggiungono il%.'era quindi una situazione di instabilità e una grande ...