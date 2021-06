Calabria, Gratteri denuncia: “perito di Rinascita Scott al bar con un imputato” (Di lunedì 28 giugno 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Dato Gratteri denuncia: “lo scorso primo giugno, il pm ha notato che il perito Nardone era seduto al tavolino del bar con il detenuto agli arresti domiciliari Mario Artusa” E’ chiara e netta la denuncia di Nicola Gratteri su un perito del processo Rinascita Scott: “lo scorso primo giugno – ha riferito il procuratore capo di Catanzaro- il pm ha notato che il perito Nardone era seduto al tavolino del bar con il detenuto agli arresti domiciliari Mario Artusa. All’arrivo della dottoressa Frustaci il ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Dato: “lo scorso primo giugno, il pm ha notato che ilNardone era seduto al tavolino del bar con il detenuto agli arresti domiciliari Mario Artusa” E’ chiara e netta ladi Nicolasu undel processo: “lo scorso primo giugno – ha riferito il procuratore capo di Catanzaro- il pm ha notato che ilNardone era seduto al tavolino del bar con il detenuto agli arresti domiciliari Mario Artusa. All’arrivo della dottoressa Frustaci il ...

