Cagliari, a breve la firma per il rinnovo di Ceppitelli (Di lunedì 28 giugno 2021) La trattativa per il rinnovo di Luca Ceppitelli con il Cagliari è andata a gonfie vele. La firma è prevista a breve Ceppitelli-Cagliari, una storia d’amore che si appresta ormai a festeggiare il suo ottavo anniversario. Secondo quanto riportato da l’edizione odierna de L’Unione Sarda, il difensore umbro firmerà il suo rinnovo con la società rossoblù al ritorno dalle vacanze. Il quotidiano sardo racconta inoltre di una trattativa lineare, andata avanti senza ostacoli nonostante le prime divergenze tra le parti. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) La trattativa per ildi Lucacon ilè andata a gonfie vele. Laè prevista a, una storia d’amore che si appresta ormai a festeggiare il suo ottavo anniversario. Secondo quanto riportato da l’edizione odierna de L’Unione Sarda, il difensore umbro firmerà il suocon la società rossoblù al ritorno dalle vacanze. Il quotidiano sardo racconta inoltre di una trattativa lineare, andata avanti senza ostacoli nonostante le prime divergenze tra le parti. L'articolo proviene da Calcio ...

