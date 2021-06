(Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “L’approvazione della delibera del fabbisogno di personale per il– 2023 da parte della Giunta, seppure in un quadro di difficoltà finanziaria determinata dalle conseguenze economiche della pandemia ancora in atto e dei riflessi che essa ha comportato sul bilancio dell’Ente, testimonia l’attenzione del sindaco Mastella, della sottoscritta e dell’intera Giunta ad assicurare all’Ente, interessato da un elevato numero di pensionamenti, un adeguato ricambio di”. A dichiararlo è stata questa mattina l’assessora al Personale, Carmen, che ...

anteprima24 : ** ##Benevento, nel triennio 2021-23 saranno #Assunti 31 nuovi #Dipendenti: soddisfatta l’assessore Coppola **… - ilvaglio1 : Virus nel Sannio - Dopo l’ASL, stop ai bollettini anche dal S. Pio #coronavirus #regionecampania #asl #bollettini… - ilvaglio1 : L'Infiorata di Paduli nel segno della solidarietà #infiorata #paduli #CasatoriinSanValentinoTorio #gemellaggio… - laziofans : TORNEO DELLE SIRENE – ALLA LAZIO LA SETTIMA EDIZIONE, I BIANCOCELESTI SUCCEDONO AL REAL MADRID: È la Lazio ad isc… - anteprima24 : ** '#Infiorata 2021', a #Paduli nel segno della #Solidarietà: siglato #Gemellaggio con San Valentino a Torio **… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento nel

...diinsieme al distaccamento di Bone asono intervenuta nella serata di domenica intorno alle ore 23, con il supporto di personale saf (speleo - alpino fluviale) del Comando VVF Napoli,...Il Presidente della Provincia di, Antonio Di Maria, ha partecipato all'evento per ...suo discorso saluto, il Presidente Di Maria, nell'esprimere il vivo compiacimento e le più sincere ...al via coprifuoco a Beni dopo attacchi 28 Giugno 2021 Benevento, comitiva si perde di notte sul Taburno 28 Giugno 2021 Corigliano Rossano (Cs) : Arrestato in flagranza di reato per detenzione di ...«Il prefetto intervenga per arginare l'ondata di azioni vandaliche e violente che si sta abbattendo nella nostra città negli ultimi fine settimana». Il comitato di ...